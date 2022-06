Fabiani: «Io e Lotito avremmo potuto fare i mascalzoni con la Salernitana ma...»

Angelo Fabiani, ex ds della Salernitana, ha parlato a Sportitalia dei suoi anni passati al club campano

Angelo Fabiani, ex direttore sportivo della Salernitana, ha parlato a Sportitalia degli anni passati all’interno del club campano. Le sue dichiarazioni.

LOTITO – «Replicare a Sabatini? Non devo rispondere a nessuno, non avverto esigenza. Mi è dispiaciuto sia stato tirato in ballo il nome di Fabiani. La Salerntiana ha un presidente di tutto rispetto che ha fatto degli investimenti a gennaio. È oggi una bella realtà di certo, non si può cancellare da dove sia partita con la proprietà Lotito – Mezzaroma. Ho avuto il piacere di lavorare con loro. Mi hanno dato carta bianca. A luglio, prima del trustee, avremmo potuto fare i mascalzoni, comprare giocatori della Lazio per qualche milione di euro. Non l’abbiamo fatto, sono imprenditori seri. Sarebbe stato indecoroso ripulire la società. Abbiamo lasciato la società dal punto di vista economica sanissimo, abbiamo ricevuto anche dei complimenti. Oggi può programmare un futuro importante».