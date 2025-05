Fabiani su Pedro: «Quando deciderà di smettere le porte in società saranno aperte»

Il ds della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni anche in merito a quello che sarà il futuro dell’attaccante spagnolo, Pedro

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha fatto il punto su quello che sarà il futuro dell’ex attaccante della Roma, Pedro, attraverso delle dichiarazioni rilasciate a La Stampa.

SU PEDRO – Intramontabile. Una o due stagioni in più? Dipende da lui. Pedro conosce bene il nostro pensiero che va oltre: quando deciderà di smettere, le porte per un ruolo in società sono aperte. Non si perde un patrimonio e un esempio come lui.