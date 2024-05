Ex Lazio, Sarri vicino al RITORNO in Serie A: un club ci può provare, in caso di partenza dell’allenatore in carica

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la possibilità di veder presto Maurizio Sarri su una panchina di Serie A, dopo il suo divorzio con la Lazio.

In caso di addio di Thiago Motta, il Bologna starebbe pensando al profilo del tecnico toscano per guidare la squadra in Champions League. Il club felsineo farà comunque di tutto per trattenere l’allenatore attuale, ma non è da escludere la pista che porta all’ex tecnico biancoceleste.