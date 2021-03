UFFICIALE – Frosinone, esonerato l’ex Lazio Alessandro Nesta

L’ex capitano della Lazio Alessandro Nesta non è più l’allenatore del Frosinone: fatale la sconfitta dei ciociari contro il Lecce.

Brutte notizie per un grande ex Lazio. Stiamo parlando del capitano del secondo Scudetto Alessandro Nesta, che è stato esonerato dal Frosinone. Fatale, per lui, la sconfitta subita dalla sua squadra contro il Lecce per 3-0.

A riportare la notizia è stato il noto giornalista Gianluca Di Marzio, con un post sul proprio profilo Twitter. Finisce, dunque, l’avventura dell’ex numero 13 biancoceleste sulla panchina del club ciociaro.