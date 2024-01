Ex Lazio, Dino Zoff ha voluto ricordare Gigi Riva, scomparso ieri all’età di 79 anni: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio Dino Zoff ha ricordato così Gigi Riva:

PAROLE – «Non servivano molte parole per parlare di Gigi, non ce ne sono per descrivere il dolore per questa perdita. Insieme abbiamo vinto e perso un Europeo, la nostra era un’amicizia tosta proprio com’era lui».