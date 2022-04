Evra, confessione choc: «Vendevo droga e chiedevo l'elemosina...»

L’ex terzino francese Evra ha fatto una confessione choc sulla sua vita prima di diventare un calciatore professionista

Protagonista di un episodio di BBCFreeze The Fear, Patrice Evra ha fatto una confessione choc sul suo passato.

PAROLE – «C’erano tre cose che ero solito fare prima di diventare calciatore: vendere droga, chiedere l’elemosina fuori dai negozi e vendere televisori. Una di queste tre è una bugia e non ho mai venduto televisori. Sì, avevo 13 anni e non sto dicendo bugie. A volte di notte ci arrampicavamo nei bidoni della spazzatura quando venivano gettati hamburger freddi fuori dal Mc Donald. Quando mio padre lasciò la famiglia, tutto cominciò a somigliare al caos. Il calcio mi ha salvato. Sono venuto in Italia quando avevo 17 anni. Ricordo che quando siamo arrivati, ci hanno servito del cibo. Poi sono andato nella mia stanza e ho chiamato mia madre, seduta con la tuta addosso: ‘Mamma, qui è come il paradiso. Le persone ci servono da mangiare: due forchette da un lato, due coltelli dall’altro’. Questo è il mio ricordo più bello della mia vita».