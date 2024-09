Evacuo: «Vi dico che partita mi aspetto domani tra Fiorentina e Lazio, Baroni...»

Evacuo, il doppio ex della partita si esprime sulla sfida del Franchi di domani e si sbilancia sulle scelte di Baroni

Intervenuto ai microfoni di Tag24 alla vigilia di Fiorentina-Lazio, ha parlato il doppio ex della partita ossia Evacuo il quale presenta la partita rilasciando queste considerazioni

PAROLE – Fiorentina e Lazio lottano per l’Europa? Sulla griglia di partenza sicuramente sì, perché sono due realtà importanti, che meritano l’Europa. Il campionato di Serie A però, negli ultimi anni, ci ha dimostrato che tutto può succedere. Se pensiamo al Bologna lo scorso anno, c’era chi li metteva in corsa per la lotta salvezza, e alla fine sono arrivati in Champions. In questi ultimi anni la Juventus è mancata, e anche il Milan ha incontrato qualche difficoltà. L’unica certezza del nostro campionato, in questo momento, è l’Inter, che resta la squadra più forte. Sia dal punto di vista societario che di rosa. Con i nerazzurri vedo molto bene anche il Napoli di Conte, e tutte le altre si giocheranno le posizioni che restano per l’Europa

Fiorentina – Lazio? Mi aspetto una partita piena di gol. La Fiorentina non è partita benissimo in campionato, ma credo che abbia un buon potenziale. È un ottimo allenatore e sa giocare bene le sue squadre, ma deve ancora registrare qualcosa, e lo abbiamo già visto contro l’Atalanta. Mi aspetto più o meno la stessa partita. Per quel che riguarda la Lazio, quest’anno ha rinnovato tantissimo l’organico, ma resta una squadra molto competitiva. Baroni lo conosco bene perché l’ho avuto a Novara. È un allenatore di valore e ora si sta giocando una grandissima opportunità, con una squadra di livello e molto competitiva. Credo che dopo tanti anni in serie B, e qualcuno in Serie A, è arrivato all’apice della sua carriera, anche perché la Lazio non è per tutti. Credo che lui abbia avuto un impatto positivo, soprattutto dal punto di vista dei risultati e non era per niente scontato

Cataldi? È un professionista e e sono sicuro che non farà prevalere l’emozione di affrontare la sua ex squadra, nonostante stiamo parlando del club in cui è cresciuto sin da bambino e che ha sempre tifato. C’è stato un periodo in cui ha investito anche la fascia di capitano e sarà sempre legato ai colori biancocelesti, ma domani metterà in campo la miglior prestazione possibile. Sarà una partita speciale, ma darà il massimo. Castellanos? Quest’anno è partito benissimo e credo che domani mancherà molto alla Lazio. Già lo scorso anno aveva dimostrato di essere un ottimo giocatore, ma con la partenza di Immobile è stato responsabilizzato e sono convinto che in questa stagione segnerà tantissimo. È davvero forte. Tra Pedro e Noslin domani, credo che scenderà in campo l’ex Verona, anche per una questione di equilibrio di squadra. Inutile dire che entrambi sono giocatori molto forti e che uno come Pedro di sicuro non può essere messo in discussione