Di Francesco non si fida della Lazio: «Dobbiamo stare attenti, temo Castellanos»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Lazio

«Non si parte mai mentalmente battuti affrontando una grande squadra in un grande stadio. loro hanno delle carenze come noi delle mancanze sui terzini. Dobbiamo modificare qualcosa rispetto alla nostra impostazione di base. bisogna tornare a fare punti, veniamo da troppe sconfitte. Non dico che sarà questa la gara giusta ma andremo a Roma per provare a vincere. Loro tendono a giocare molto dentro con una serie fitta di passaggi. Dobbiamo essere molto bravi non solo quando costruiscono ma anche quando recuperano palla. La Lazio per intensità è la prima in campionato, noi siamo secondi. Dobbiamo essere molto attenti alla loro fase di costruzione. Dobbiamo essere aggressivi e compatti in base ai momenti. Abbiamo preso tante volte gol a difesa schierata e abbiamo lavorato su questi meccanismi. Cosa temo? La grande qualità dei centrocampisti e degli attaccanti. Non hanno Immbile ma Castellanos è molto bravo e cerca soluzioni fini. Gioca in Champions, ha avuto delle difficoltà ma è temibile e dobbiamo essere attenti ma non snaturando la nostra filosofia».

