Eurorivali Lazio, in campo il Nizza contro il Lens: il RISULTATO

Eurorivali Lazio, in attesa della squadra di Baroni è scesa in campo anche la formazione francese prossima avversaria delle aquile in Coppa

Archiviata la roboante vittoria di mercoledì sera di Amburgo con la Dinamo Kiev, la Lazio domani si riproietta nuovamente in campionato e affronterà in trasferta il Torino di Vanoli. In attesa dei biancocelesti, quest’oggi ad andare in campo per la gara di Ligue 1 è stato il Nizza rivale delle aquile nella prossima giornata di Europa League. La formazione rossonera non è andata oltre lo 0-0 contro il Lens in trasferta