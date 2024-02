Eurorivali Lazio, tensione in casa Bayern Monaco: rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko contro il Bochum

Non sta vivendo un periodo positivo il Bayern Monaco, che dopo la sconfitta in Champions contro la Lazio, ha perso anche in campionato 3-2 contro il Bochum

Tensione altissima in casa dei bavaresi, che sarebbe arrivata anche alla rissa fisica tra Kimmich e Low, vice allenatore di Tuchel nello spogliatoio. Secondo quanto riporta Bild, il capitano della squadra, Neuer si sarebbe messo in mezzo per placare gli animi accesi.