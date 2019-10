Eurorivali, il Celtic dilaga in casa dell’Aberdeen: il match termina 4-0

Il Celtic, reduce dalla vittoria in Europa League contro la Lazio, è uscito vittorioso dal match odierno contro l’Aberdeen

Il Celtic, reduce dalla vittoria in rimonta in Europa League contro la Lazio, è uscito vittorioso dal match odierno contro l’Aberdeen. Il primo gol è quello di Edouard ed arriva all’11’. Dopo appena quattro minuti, gli fa eco Frimpong. Al 37′ e al 44′, prima Forrest e poi Elyonoussi chiudono la gara sul 4-0. Gli uomini di Lennon, dunque, tornano così primi in classifica in attesa della partita dei Rangers, attualmente a -2.