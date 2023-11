Eurorivali, Morata carica l’Atletico e punta la Lazio: «Arabia? No, voglio…»

Futuro in Arabia Saudita? Tutt’altro, Alvaro Morata carica l’Ateltico Madrid con uno sguardo al futuro in Champions dove affronterà la Lazio

Altro che futuro in Arabia, Alvaro Morata vuole portare in alto l’Atletico Madrid e non sembrerebbe (ad ora) intenzionato a lasciare l’Europa. Intervenuto a Onda Cero l’attaccante ha detto la sua sul possibile trasferimento in Arabia Saudita e la volontà di alzare l’asticella con il club spagnolo, futuro avversario della Lazio nella competizione più ambita: la Champions League.

FUTURO IN ARABIA – «Non ho pensato all’Arabia. C’erano tanti soldi, ma non 50 milioni di euro come si diceva. Non volevo vedere l’Atletico da lontano. Andare in Arabia mi sarebbe potuto costare il posto in Nazionale ed è una cosa di cui mi sarei pentito. Non leggo i social network, non ho tempo».