Europei 2019, Blind Football, Lotito: «Permetteremo ad un non vedente di seguire il match…» – FOTO

Il presidente Lotito ha presentato l’iniziativa della Lazio relativa al Blind Football European Championship 2019

Questa mattina, presso l’aula Giulio Cesare in Campidoglio, è stato presentato l’IBSA Blind Football European Championship Roma 2019, un evento internazionale dedicato ai calciatori non vedenti che si terrà fino al 25 settembre al centro di preparazione paralimpica di via delle Tre Fontane. Presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha dichiarato: «E’ con emozione e orgoglio che sono qui presente, in questa splendida cornice che rappresenta la storia di Roma. Lo sport deve sensibilizzare, deve aiutare i più deboli. La Lazio incarna questi valori e lo ha dimostrato attraverso innumerevoli iniziative. La società, infatti, a partire dal prossimo match di campionato permetterà ad un non vedente di assistere alle partite in casa con l’ausilio di uno speaker. Non abbiamo l’obbligo di far sì che questa diversità si superino. Dobbiamo far diventare questi valori un punto di riferimento a livello internazionale».