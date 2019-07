Europa League, ufficializzata la distribuzione dei premi: tutti i dettagli

La UEFA ha reso nota la distribuzione dei premi per l’Europa League: la vincente potrà guadagnare fino a 20 milioni

La UEFA, tramite il suo sito ufficiale, ha da poco reso nota la distribuzione dei premi per le competizioni continentali, tra cui l’Europa League, torneo che vedrà anche la presenza della Lazio. La squadra vincitrice potrà guadagnare fino a venti milioni e, a proposito della fase a gironi, verranno assegnati dei bonus in base ai risultati delle partite. In caso di vittoria, la squadra riceverà 570 mila euro, 190 mila in caso di pareggio. Cifre ben più alte, invece, per quanto riguarda la Champions League: il club che si aggiudicherà la coppa dalle grandi orecchie potrà incassare fino a 82 milioni di euro. Di seguito, i diversi premi per le differenti tappe della competizione:

EUROPA LEAGUE

Raggiungimento della fase a gironi: 2,75 milioni; Sedicesimi di finale: 500 mila euro; Ottavi di finale 1,1 milioni; Quarti di finale 1,5 milioni; Semifinale: 2,4 milioni; Finale: 4,5; Vittoria: 4 milioni di euro supplementari.