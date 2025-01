Europa League, il Braga arriva carico alla sfida contro la Lazio: vittoria convincente con il Boavista

Europa League, vittoria del Braga nell’ultimo turno di campionato: i portoghesi hanno bisogno di vincere per sperare di passare ai playoff

Il Braga, prossimo avversario della Lazio in Europa League, si prepara alla sfida di giovedì sera con una grossa vittoria contro il Boavista: la squadra di Carvalhal vince tra le mura di casa con un netto 3-0, doppietta di Navarro e poi Horta.

Una sfida che arriva con due squadre con obiettivi completamente opposti: i portoghesi hanno bisogno di una vittoria per sperare di raggiungere i playoff – sperando che Roma, Ferencvaros, Fenerbahce e Besiktas perdano tutte -, mentre la Lazio è sicura della qualificazione e quasi al 100% anche del primo posto: con un pari passa per prima, e anche con una sconfitta la differenza reti rende quasi fantascientifico per Eintrach e Athletic Bilbao possano superare i biancocelesti.