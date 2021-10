Europa League, Patric nel Team of the Week di Whoscored FOTO

Dopo il gol contro la Lokomotiv, anche Patric è entrato nell’Europa League Team of the Week di Whoscored

«È un giocatore che ha aggressività, lucidità e delle uscite da dietro di buona qualità. In caso di necessità può fare anche l’esterno, ma lo vedo maggiormente nel ruolo di centrale difensivo. Credo stia facendo un bel percorso, mi sta stupendo», così Sarri ha esaltato Patric, ieri protagonista di Lazio-Lokomotiv.

Il giocatore, però, non si è preso solo gli elogi del mister: è rientrato infatti nella Europa League Team of the Week di Whoscored.com.