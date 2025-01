Europa League, pareggio tra Galatasaray e Dinamo Kiev

Europa League, finisce in parità l’anticipo tra Galatasaray e Dinamo Kiev: pareggio e turchi ancora tra le prime 8

Ricomincia l’Europa League oggi con l’anticipo tra Galatasaray e Dinamo Kiev, che finisce con un pareggio per 3-3. I turchi finiscono il primo tempo in vantaggio per 2-1, con le reti di Sanchez e Bardakci, mentre per gli ucraini tiene aperta la partita Vanat. nella ripresa Osimhen dal dischetto trova il terzo gol, ma il neo entrato Yarmolenko riporta il risultato in parità con una doppietta. Primo punto per gli ucraini, mentre i turchi invece agganciano Lione ed Eintracht, rimanendo tra le prime otto del girone, che vede la Lazio sempre in vetta. Domani in campo Besiktas Athletic Bilbao.

MARCATORI: 6′ Sanchez, 21′ Bardakci, 44′ Vanat, 53′ Osimhen rig., 68′, 81′ Yarmolenko

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera, Ayhan (86′ Batshuayi), Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Kutlu (73′ Demirbay); Yilmaz (86′ Kristensen), Mertens (91′ Demir), Akgun; Osimhen.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko; Buialskii (87′ Salenko), Mykhailenko, Shaparenko (46′ Pikhalyonok); Voloshyn (46′ Yarmolenko), Vanat (94′ Ponomarenko), Kabaiev (74′ Guerrero).