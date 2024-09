Europa League, NESSUNO come la Lazio: al via l’undicesima partecipazione

La Lazio alle ore 21:00 inizierà ufficialmente la sua Europa League, si tratta dell’undicesima partecipazione per i biancocelesti

Al via la prima giornata di Europa League 2024/2025, per la Lazio si tratta dell’undicesima partecipazione alla competizione da quando ha assunto questa denominazione. In Serie A, nessuna altra squadra, può annoverare lo stesso numero di partecipazioni dei biancocelesti.

Dal 2009 ad oggi il miglior risultato per i capitolini restano i quarti di finale, raggiunti in due occasioni: 2012/2013 e 2017/18. In questa edizione, con il nuovo format, il primo step per Zaccagni e compagni sarà quello di posizionarsi tra le prime 8 in classifica per accedere direttamente agli ottavi di finale