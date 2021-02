Europa League, il Napoli perde in trasferta contro il Granada

Il Napoli di Rino Gattuso ha perso l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro gli spagnoli del Granada

Finiscono anche le partite delle 21 valevoli per i sedicesimi di finale di Europa League. Dopo Roma e Milan, anche il Napoli di Rino Gattuso è sceso in campo, rimediando una dura sconfitta in trasferta. I partenopei hanno perso per 2-0 in Spagna contro il Granada: per gli iberici in rete Herrera e Kennedy.

Benfica-Arsenal 1 1

Granada-Napoli 2 0

Lille-Ajax 1 2

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk 0 2

Molde-Hoffenheim 3 3

Royal Antwerp-Rangers 3 4

Salisburgo-Villareal 0 2