Europa League, vittoria con un uomo in più per il Lugodorets

Il Lugodorets, prossimo avversario della Lazio in Europa League, nell’ultima giornata di campionato: vittoria senza affanni

Il Lugodorets, prossimo avversario della Lazio in Europa League il 28 novembre, ha vinto nell’ultima giornata del campionato bulgaro contro il Septemvri Sofia.

Vittoria senza difficoltà per i campioni di Bulgaria, in superiorità numerica per quasi tutta la partita: 2-0 con i gol di Rwan e l’autogol di Hristov. Nella sfida contro di loro Marco Baroni tornerà, per l’occasione, a poter contare su Noslin.