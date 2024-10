Europa League, la Lazio VINCE e CONVINCE: i numeri sono dalla sua

Europa League che dopo due giornate vede la Lazio tra le sue migliori protagoniste, i biancocelesti alla guida della classifica hanno dei numeri sorprendenti

Europa League che vede la Lazio tra le sue principali protagoniste dopo appena due giornate. Siamo solamente all’inizio ed il cammino, mai come quest’anno, sarà lungo, alla conclusione della prima fase del torneo mancano ancora sei gare. I biancocelesti hanno come obiettivo quello di arrivare tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi di finale.

La squadra di Baroni al momento è a quota sei punti insieme a Lione, Tottenham, Steaua e Anderlecht. I capitolini si prendono però la vetta grazie alla differenza reti, in questo momento sono miglior attacco (7 gol fatti) e miglior difesa al pari di altre 8 formazioni (1 gol subito).