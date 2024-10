Europa League, Lazio a PUNTEGGIO pieno: il RANKING UEFA ne risente

Europa League convincente quella della Lazio fino a questo momento, il Ranking Uefa ne risente in maniera positiva

In Europa League la Lazio ha iniziato come meglio non poteva: 2 partite, 2 vittorie, 6 punti, 7 gol fatti e 1 subito. I biancocelesti conquistano la testa momentanea della classifica nella competizione. Nel frattempo ne risente in maniera positiva anche il Ranking Uefa.

La squadra di Baroni infatti, insieme alle altre che hanno ottenuto 2 successi, ha conquistato fino ad ora il maggior numero di punti coefficiente nel 2024/2025, ossia 4. Al momento i capitolini solo al 28esimo posto.