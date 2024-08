Europa League Lazio, altri PROBLEMI di lista: serviranno DUE TAGLI! La situazione

Europa League Lazio, altri problemi di lista per la formazione biancoceleste: serviranno due tagli dalla rosa. Le ultime

Come spiegato dal Corriere dello Sport, per la Lazio sono dietro l’angolo altri problemi con la lista per l’iscrizione dei giocatori. Stavolta la competizione interessata è l’Europa League, dove i tagli dovranno essere ben due.

La lista A prevede 25 giocatori di cui 2 portieri e almeno 8 cresciuti localmente. La lista B è per i cresciuti nel settore giovanile, ma giocatori come Tchaouna non rientrano nei parametri che servono.