Europa League, il Ferencvaros avvisa Baroni e mette le cose in chiaro con il Viktoria Plzen nella sfida Playoff

Europa League, una delle possibili avversarie dei biancocelesti mette le cose in chiaro contro la formazione rossoblù e avvisa le aquile

Archiviato il turno di serie A che ha visto vincere la Lazio con il Monza, questa settimana è stata dedicata alle coppe europee e in particolare ai playoff. Ad interessarsi a questi match è anche la Lazio, la quale segue con particolare attenzione l’incontro tra Ferencvaros e Plzen. La formazione di casa per il match di andata ha messo subito le cose in chiaro vincendo la sfida per 1-0