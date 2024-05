Europa League Lazio, traguardo A UN PASSO: cosa manca per l’ufficialità

Europa League Lazio, traguardo ormai a un passo per il club biancoceleste: ecco che cosa manca per avere l’ufficialità

La Lazio scenderà in campo domani all’Olimpico per l’ultimo impegno di questo campionato contro il Sassuolo, che chiuderà la stagione dei biancocelesti che sono ancora in corsa per un posto in Europa League.

Considerando la situazione attuale della formazione capitolina e la classifica, si può calcolare che, per l’ufficialità della qualificazione alla seconda competizione europea, manchi solamente un punto. Un pari per chiudere l’anno e il discorso EL, anche se contro i neroverdi già retrocessi la voglia di vincere davanti al proprio pubblico è tanta.