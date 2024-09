Europa League Lazio, il Braga CROLLA in casa: un KO dettato da QUESTA situazione

Europa League Lazio, ko pesante per il Braga davanti ai propri tifosi contro il Vitoria Guimaraes: risultato finale di 0-2

Nel percorso in Europa League che attende la Lazio ci sarà anche l’ostacolo Braga. Il club portoghese in campionato non vive un buon momento, occupando il settimo posto in classifica.

Dolorosa la sconfitta subita in casa nel week-end contro il Vitoria Guimaraes per 0-2. Decisiva l’espulsione per il Braga di Arrey-Mbi, mentre per gli ospiti sono andati a segno Mendes e Tomas Ribeiro.