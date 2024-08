Europa League, allenatore Twente: «Incontriamo tutte squadre forti, vogliamo fare il massimo». Le parole di Joseph Oosting

Joseph Oosting, allenatore del Twente che affronterà la Lazio nella nuova Europa League, ha parlato così del sorteggio:

PAROLE – «Sorteggio? E’ ciò che vogliamo. Abbiamo lavorato davvero duramente l’anno scorso per ottenere questo biglietto europeo. La trasferta contro il Manchester United è una cartolina bellissima. In realtà sono tutti nomi da Champions, tutti ottimi club. In ogni caso giocheremo in Europa fino alla fine di gennaio e vogliamo fare il massimo».