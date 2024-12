Europa League, l’Ajax avvisa la Lazio: vittoria in rimonta per gli olandesi contro il Nijmegen

Europa League, vittoria in rimonta per la formazione di Farioli prossima avversaria dei biancocelesti nella competizione europea

Archiviare il Parma e pensare subito al Napoli perchè la partita di Coppa Italia con gli azzurri non aspetta, questo è l’obiettivo della Lazio. I biancocelesti guardano anche con un occhio interessato alle rivali in Europa League, e quest’oggi è scesa in campo l’Ajax la quale ha vinto in rimonta in campionato per 2-1 contro il Nijmegen. A decidere il match sono state le reti di Weghorst con la sua doppietta