Europa League, la carica di Gasperini: «Tutta Italia farà il tifo per noi per questi due MOTIVI»

Europa League, il tecnico di Grugliasco carica l’ambiente bergamasco in vista della finale di domani con il Leverkusen

Domani si chiude l’edizione 2023-2024 di Europa League, con l’Atalanta che vuole regalare un sorriso per l’Italia ma in particolare per la città di Bergamo con la conquista della coppa. Lo sa bene Gasperini, e in un intervista a Sky Sport rilascia a riguardo queste parole

PAROLE – Abbiamo la sensazione che tanti in Italia tiferanno per noi, non solo per proprio tornaconto, ma anche perché rappresentiamo il paese. Sentiamo questa carica dietro di noi, è una motivazione in più