Europa League, ancora una vittoria per il Lugodorets

Europa League, i risultati degli eurorivali della Lazio: il Lugodorets batte il Levski Sofia e allunga in classifica

Ancora una vittoria per il Lugodorets, eurorivale della Lazio in Europa League alla quinta giornata, il 28 novembre.

I bulgari battono il Levski Sofia nello scontro diretto del campionato bulgaro per 2-0: a segno Delev e Rwan Seco. Con questo successo allunga in cima alla classifica del campionato con 7 vittorie e un pareggio in otto partite.