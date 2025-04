Europa League, la pagina ufficiale della competizione europea omaggia la sfida tra Lazio e Bodo Glimt – FOTO

Europa League la competizione mostra sui social una foto per celebrare la sfida tra Lazio e Bodo Glimt: le immagini

La prossima sfida di UEFA Europa League tra Lazio e Bodo Glimt potrebbe mettere una seria ipoteca sul passaggio del turino alla semifinale della competizione. Per questo i biancocelesti guidati da Baroni dovranno mettere in campo tutte le forze a disposizione per superare questa grande sfida.

In virtù della sfida prevista per domani, giovedì 10 aprile alle ore 18:45, la pagina ufficiale della competizione ha infatti condiviso una grafica per caricare i propri seguaci in vista di questo grande match: