Europa League, clamoroso Roma: i giallorossi perdono 1-0 in Svezia con l’Elfsborg

Europa League, termina con una clamorosa sconfitta la sfida in Svezia tra i giallorossi e l’Elfesborg: tutti i dettagli

Termina la settimana europea per le squadre italiane, e questa sera se per la Lazio è stato un giovedì perfetto vista la vittoria con il Nizza, non è stata la stessa cosa per la Roma. I giallorossi perdono in Svezia contro l’Elfsborg 1-0 e rimangono quindi a 1 solo punto in classifica conquistato la scorsa settimana nella gara casalinga contro l’Athletic Bilbao.