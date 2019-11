Celtic, Lennon: «Lazio? Adesso pensiamo solo agli Hibs»

Lennon, tecnico del Celtic, ha commentato il prossimo impegno di Europa League contro la Lazio

Giovedì sarà Lazio–Celtic. I biancocelesti devono risalire la classifica per centrare la qualificazione ai sedicesimi e sono pronti a dar battaglia agli scozzesi. Mister Lennon, però, predica la calma, come riportato da Scotsman.com: «Per ora siamo concentrati solamente sugli Hibs. Questa è la fase ad eliminazione diretta, non c’è ritorno se non si gioca subito bene. I giocatori sanno quanto sia importante la gara, è una competizione in cui siamo stati brillanti. Tutta la nostra motivazione e attenzione è focalizzata sugli Hibs, penseremo alla Lazio domenica prossima».