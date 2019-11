Lazio-Chievo Verona 0-3, sfida valida perla 7^ giornata del campionato Primavera 1 TIM

La Lazio di Menichini ha sfidato il Chievo Verona di Mandelli. Ecco la formazione scelta dal tecnico toscano: 3-5-2 Alia tra i pali; difesa con Cipriano, Kalaj e Petricca; linea mediana composta da De Angelis, Czyz, minala, Falbo e Ndreckha; tandem offensivo Cerbara-Nimmermeer.

MARCATORI – Lazio-Chievo Verona 0-3 37′ Tuzzo, 57′ Nabil, 85′ Perseu

IL MATCH – Davvero una sfida deludente per i capitolini che passano in svantaggio al 37′ con il gol di Tuzzo e subiscono il raddoppio al 57′ con la bella rete di Nabil. Il terzo gol del Chievo Verona arriva all’85’ con Perseu. La situazione della Lazio desta davvero preoccupazioni, questa è la quinta sconfitta consecutiva per i ragazzi di Menichini.