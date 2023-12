Europa e Conference League, i risultati delle sfide di Roma e Fiorentina

Europa e Conference League, sono appena terminate le sfide di Roma e Fiorentina rispettivamente con Servette e Genk: ecco come e andata

Sono appena terminate le sfide di Europa e Conference League che hanno visto scendere in campo rispettivamente la Roma e la Fiorentina contro Servette e Genk. In svizzera i giallorossi non vanno oltre l 1-1 che vale comunque il pass dei gironi, mentre la Fiorentina vince 2-1 con il Genk in rimonta.