Europa e Conference League, i risultati delle partite delle italiane

Europa e Conference League, alla fine delle sfide europee che hanno visto coinvolte anche le squadre italiane ecco i risultati finali

Archiviata la doppia serata dei quarti di Champions League, questa sera sono andate in scena le sfide di Milan-Roma, l’Atalanta con il Liverpool, e la Fiorentina con il Plzen. Ad aggiudicarsi il derby italiano è stata la formazione di De Rossi grazie ancora a Mancini che realizza il secondo gol in pochi giorni dopo il derby. Mentre ad Anfield la formazione di Gasperini blinda la semifinale con un netto 3-0 con i Reds. La squadra di Italiano non va oltre lo 0-0 a Plzen.