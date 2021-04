Euro 2020, Vezzali: «Vaccini ai giocatori? Verificheremo le esigenze»

Valentina Vezzali parla del tema vaccini nello sport per le grandi manifestazioni. Ecco le sue dichiarazioni su Euro 2020

Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha parlato del tema vaccini per le grandi manifestazioni sportive. Le sue parole a Il Messaggero.

VACCINI TOKYIO 2020 – «Sì ai vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo. Nessun ‘furbetto’ né ‘saltafile’, ma la consapevolezza che si tratta di atleti che lavorano per anni per rappresentare l’Italia nella massima vetrina sportiva mondiale».

VACCINI EURO 2020 – «Verificheremo le eventuali esigenze ma anche i protocolli Uefa. Sono a disposizione dello sport, ma prima di tutto del Paese».