Essere laziali, oggi al via la vendita in prelazione per la tribuna Tevere Parterre. I dettagli comunicati dalla società

Tramite i propri canali la Lazio comunica che da oggi sarà possibile sottoscrivere in prelazione gli abbonamenti della Tribuna Tevere Parterre. Il comunicato:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 26 giugno, sarà possibile sottoscrivere in prelazione gli abbonamenti della Tribuna Tevere Parterre. Si ricorda che, a causa di lavori di ristrutturazione, il settore non sarà disponibile fino al prossimo mese di ottobre. La Società ha deciso comunque di far acquistare gli abbonamenti spostando gli abbonati temporaneamente, tramite uno specifico segnaposto, nel settore Tevere Laterale Sud. Nella prima fase (dal 26 giugno al 18 luglio) la vendita sarà riservata esclusivamente ai vecchi abbonati di Tevere Parterre dello scorso anno. In fase di rinnovo abbonamento su Vivaticket, se inserendo il codice prelazione nel pulsante PRELAZIONE CON CONFERMA DEL POSTO si riceve l’errore “Codice prelazione non trovato” procedere con la modalità PRELAZIONE CON SCELTA LIBERA DEL POSTO. Dal 21 luglio la vendita sarà aperta anche sugli eventuali posti liberi. Questa tipologia di abbonamento potrà essere sottoscritta solo ed esclusivamente in modalità online ed il segnaposto sarà inviato sulla mail con cui è stato perfezionato l’acquisto».