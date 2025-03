Espulsione Hummels, la rabbia di Venditti sui social

Espulsione Hummels, il cantante tifoso giallorosso si sfoga sui social riguardo il rosso estratto dal calciatore tedesco in Coppa

Alla luce della sconfitta pesante della Roma contro l’Athletic e la conseguente eliminazione dei giallorossi, sui social Antonello Venditti sbotta sui social sfogandosi anche con Rosetti

POST – Prevedere l’errore di Hummels era difficile ma immaginare la gioia di Rosetti non impossibile. Credo che stasera la prima finalista del torneo sia stata individuata ma forse si sapeva già, o no?. Non ho aspettato neanche la fine perché la fine è cominciata da quando Hummels si è fatto espellere. A me è sembrata una bellissima Roma, più forte dell’Athletic. Ma il calcio è questo e mi dispiace per Claudio Ranieri, per i tifosi della Roma, per tutti noi e per il calcio italiano che perde l’opportunità di andare avanti e aggiungere posti nelle coppe europee. Questa è la realtà