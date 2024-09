Espulsione Braharu, ROSSO DIRETTO dopo il controllo al Var: COSA è successo in Dinamo Kiev Lazio

Espulsione Braharu, il difensore ucraino finisce sotto la doccia anzitempo per l’espulsione ricevuta dopo il controllo Var

Partita sempre più in discesa per la Lazio contro la Dinamo Kiev, non solo per il netto 3-0 maturato nel primo tempo grazie a Dia e Dele Bashiru.

La formazione ucraina sancisce la sua arresa a causa di un espulsione ricevuta da Braharu il quale ha terminato anzitempo la partita dopo un controllo Var a causa di un fallo commesso su Zaccagni. Il giocatore della Dinamo è infatti entrato duramente sulla caviglia del numero 10.