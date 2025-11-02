 Espulsione Baroni, che tegola per il Torino! Nella sfida contro il Pisa cartellino rosso per proteste all'ex Lazio: salterà il derby
Connect with us

News

Espulsione Baroni, che tegola per il Torino! Nella sfida contro il Pisa cartellino rosso per proteste all'ex Lazio: salterà il derby

News

Lazio Cagliari, dove vederla? Streaming LIVE e diretta tv della decima giornata di campionato dei biancocelesti. Tutti i dettagli

News

Convocati Lazio, le scelte di Maurizio Sarri per il match dell'Olimpico contro il Cagliari: c'è un grande ritorno in difesa, out Rovella e Castellanos. La lista completa

News

Lazio Cagliari, i precedenti sorridono ai biancocelesti! Ecco i numeri sulla sfida di Serie A che si giocherà domani sera

News

Convocati Cagliari per la sfida contro la Lazio: le scelte di Pisacane per la partita contro i biancocelesti di Sarri

News

Espulsione Baroni, che tegola per il Torino! Nella sfida contro il Pisa cartellino rosso per proteste all’ex Lazio: salterà il derby

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Baroni
Baroni

Cartellino rosso per l’ex tecnico della Lazio Marco Baroni: il Torino perde il suo condottiero proprio alla vigilia del derby

Nel corso della sfida tra Torino e Pisa, valida per la 10ª giornata di Serie A, l’allenatore granata Marco Baroni è stato allontanato dal campo dall’arbitro. La decisione è maturata dopo alcune proteste ritenute eccessive dal direttore di gara, scaturite in seguito a un presunto fallo non fischiato a favore del Torino. L’episodio ha acceso gli animi a bordo campo e lasciato il tecnico visibilmente contrariato.

Baroni, ex guida di Lazio e Verona, ha lasciato il terreno di gioco con un’espressione di incredulità, mentre sugli spalti del Grande Torino i tifosi hanno manifestato apertamente il proprio disappunto. Il malumore del pubblico ha contribuito a rendere ancora più teso il clima della partita, condizionando inevitabilmente il prosieguo della gara e aumentando la pressione sulla squadra di casa.

La conseguenza più pesante, però, riguarda il futuro immediato: l’allenatore non potrà sedere in panchina nella prossima sfida, il derby della Mole contro la Juventus di Spalletti, in programma sabato 8 novembre alle 18. Un’assenza che rischia di pesare non solo sul piano tecnico, ma anche su quello emotivo, vista l’importanza cruciale della stracittadina per la stagione granata.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.