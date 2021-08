Lazio eSports a Cataldi: “ Non facile replicare quella punizione lì ” – VIDEO

Gli speciali auguri della Lazio eSports a Cataldi con un video della punizione contro la Juventus sul proprio profilo social

Un tweet speciale per gli auguri, anche se in ritardo. Nella serata di ieri sono arrivati i particolari auguri da parte della Lazio eSports a Danilo Cataldi; in serata appunto, perché come spiegato attraverso il profilo Twitter ufficiale, non è stato semplice replicare la celebre punizione che Cataldi realizzo in Supercoppa italiana contro la Juventus.