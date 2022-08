Esordio Gila, lo spagnolo sostituisce Romagnoli: prima volta in biancoceleste

Esordio Gila con la maglia della Lazio: lo spagnolo ha preso il posto di Romagnoli, uscito per un fastidio fisico

Fuori Romagnoli, dentro Gila. Esordio coi colori biancocelesti per lo spagnolo che – durante Sampdoria–Lazio – prende il posto del compagno, uscito per un problema fisico.

Il numero 13 ha riportato un indurimento alla coscia sinistra, come riferito dai microfoni di Sky Sport, il suo stato non preoccupa essendosi fermato in tempo. Prima chance quindi per Mario Gila.