Esonero Pioli, adesso è ufficiale! L’ex Milan e Lazio sollevato dall’incarico! Ecco il comunicato della Fiorentina

Esonero Pioli: l’ex Lazio non è più l’allenatore della Fiorentina! Il club viola ha ufficializzato l’esonero con un comunicato

La Fiorentina ha comunicato l’esonero di Stefano Pioli, una scelta che rappresenta una svolta significativa in una stagione già segnata da grandi difficoltà. La decisione è maturata dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Lecce, risultato che ha aggravato ulteriormente la crisi della squadra, precipitata all’ultimo posto in classifica.

Il club, attraverso una nota ufficiale, ha ringraziato l’allenatore e il suo staff per la professionalità dimostrata, ma ha ritenuto inevitabile un cambio di guida tecnica per cercare di invertire la rotta. In attesa di un nuovo allenatore, la panchina è stata affidata ad interim a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, che guiderà la squadra nei prossimi impegni:

COMUNICATO – «Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

