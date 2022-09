Esonero Mihajlovic, spunta il retroscena sulla separazione: i dettagli

Esonero Mihajlovic, retroscena sulla separazione con il tecnico serbo: ecco come il Bologna è arrivato alla decisione

Nella giornata di ieri, dopo un incontro tra i componenti della dirigenza, il Bologna è arrivato alla decisione di separarsi da Sinisa Mihajlovic.

Come scrive il Resto del Carlino, la decisione è poi stata comunicata solo oggi al tecnico serbo, durante il summit avvenuto a Roma. Il tecnico non ha accettato la rescissione consensuale, portando quindi il club a decidere per l’esonero