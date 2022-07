Escalante fa da scout all’Alaves: consiglia un difensore in attesa di conoscere il suo futuro

Il centrocampista della Lazio Escalante è in attesa di conoscere il suo futuro, ma nel frattempo fa da “scout” al suo ex Alaves

Nella lista dei partenti della Lazio, c’è anche Gonzalo Escalante. Centrocampista rientrato dal prestito all’Alaves rimasto molto legato proprio al club spagnolo. Così tanto da “lavorare” come scout per la sua ex squadra.

Come riportato da El Gol, infatti, l’argentino avrebbe consigliato al Deportivo Estaban Burgos dell’Eibar per rinforzare la difesa. Un consiglio che gli spagnoli avrebbe ascoltato, inserendo il calciatore nella lista degli acquisti. Escalante, intanto, è in attesa di conoscere il suo futuro.