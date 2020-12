Escalante e Cataldi, al via una staffetta ancora inedita

Escalante e Cataldi, inizia una staffetta ancora inedita

Con Leiva che difficilmente rientrerà in campo prima del 2021, da Benevento in poi verrà proposta una staffetta che nelle idee della società avrebbe dovuto essere viva già da settembre. Invece l’infortunio dell’ex Eibar ha cambiato le cose e ha rallentato la crescita del nuovo acquisto. Soprattutto, Inzaghi ha sempre preferito dare fiducia a Leiva, al punto che Cataldi è stato schierato dal 1′ con l’Udinese ed Escalante dovrebbe giocare per la prima volta da titolare proprio questa sera a Benevento, per la prima volta. Anche con Napoli e Milan è probabile che Escalante e Cataldi si giochino una maglia in cabina di regia, anche se dalla prossima sfida rientrerà anche Akpa Akpro, utilizzabile in quella posizione, ed oggi squalificato dal giudice sportivo.