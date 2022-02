Eriksen: «Sto bene, mostrerò di essere ancora un calciatore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Christian Eriksen si è detto pronto a cominciare la sua nuova avventura al Brentford

Christian Eriksen, neo centrocampista del Brentford, ai microfoni dei canali ufficiali del club inglese si è detto pronto a cominciare la sua nuova avventura.

ANCORA CALCIATORE – «È stato il periodo più lungo in cui non ho giocato a calcio. Sono stato fortunato a non aver subito infortuni. Stare senza calcio per sei o sette mesi è tanto. È stato molto difficile. Poi finalmente ho toccato un pallone su un campo, ho annusato l’erba, le scarpe da calcio, e tutto è tornato alla normalità. Fisicamente sono in un’ottima condizione, è solo il tocco col pallone che deve tornare veloce come prima. Vedremo come reagirà il mio corpo, intanto mi sento molto bene. Nei prossimi mesi mostrerò che sono ancora un calciatore».