Bucchioni: «Sarri è andato oltre le aspettative, la Roma invece...»

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha analizzato le due stagioni di Lazio e Roma: Sarri ha fatto decisamente meglio di Mourinho

Intervenuto a TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato in questi termini delle stagioni di Lazio e Roma:

«La Roma non ha fatto bene. Aveva una maggiore personalità e identità, mi aspettavo di più. La Conference cambia qualcosa? Ma chi la vuole la Conference? Non importa. E’ cresciuta? Ha lottato per lo Scudetto o la Champions? No. Anzi, rischia di rimanere fuori dall’Europa. Fa un calcio superato, come Allegri. Se non ha campioni, fa fatica. La Conference poi è solo una coppa politica. Sarri invece me lo aspettavo. Deve impadronirsi della rosa. Ha fatto anche di più di quello che mi aspettavo. Doveva essere un anno di transizione, ha messo le basi per qualcosa d’importante».