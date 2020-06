Enrico Papi: «Laziale grazie a mio padre. Avrò una sagoma in Monte Mario»

Presentatore televisivo e tifoso della Lazio. Enrico Papi ha rivelato che parteciperà all’iniziativa ‘Tu non sarai mai sola’

Enrico Papi, noto conduttore televisivo, ha rivelato – in un’intervista rilasciata per il Corriere dello Sport – come è nata la sua passione per la Lazio e affermato di sostenere l’iniziativa «Tu non sarai mai sola»:

«Sono molto affezionato alla Lazio, così come mio padre. Mi sono legato a questa squadra per lui. Il pensiero di occupare uno spazio all’Olimpico in Monte Mario, seppure in modo virtuale, mi rende molto felice. È un gesto importante, spero che i calciatori apprezzino la volontà dei tifosi di esserci comunque. È sempre positivo dare una mano agli altri. Lo sport lega le persone. È bello unire la solidarietà e il calcio».

CAMPIONATO – «Ci sono tutte le possibilità per vincere lo scudetto. Sono scaramantico, però fino allo stop la Lazio stava disputando un grandissimo campionato».